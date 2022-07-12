Российский авторынок может полностью восстановиться к 2024 году

До конца 2022 года на территории России планируется продать более одного миллиона автомобилей. При этом к 2024 году рынок превысит уровень 2021-го. Такой прогноз опубликовал «Коммерсант» со ссылкой на компанию «Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PwC).

По их предположениям, российский рынок будет восстанавливаться. В связи с этим в 2023 году будет продано 1,32 миллиона автомобилей, а в 2024-м — 1,58 миллиона.

Однако не все эксперты-аналитики прогнозируют восстановления авторынка в самое ближайшее время. Это связано с отсутствием перспектив возобновления производства, уходом иностранных брендов и низким уровнем спроса на самом рынке.

По прогнозам Минпромторга и АвтоВАЗа реализация составит всего 750 тысяч машин в этом году, а в «Автостате» считают, что это будет 600 тысяч транспортных средств. В настоящий момент продают менее 40 тысяч автомобилей в месяц.

Ранее автоэксперт заявил, что цены на машины упали до уровня февраля.