АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus

АвтоВАЗ в ближайшее время начнет производство Lada Largus. Об этом сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте» со ссылкой на источник. Отмечается, что эти машины будут собирать в привычной комплектации, включая АБС и подушки безопасности.

При этом производство лимитированной партии завершат уже к 1 августа, после чего, скорее всего, сборка Largus будет прекращена. Так как речь идет о выпуске только 1 800 машин. Ожидается, что сначала будут производить до 320 автомобилей в сутки.

Для производства будут использовать уже имеющиеся запасы комплектующих. Известно также, что автомобиль будет оснащен двигателем объемом 1,6 литра на 90 л.с.

Перезапуск сборки Lada Largus на постоянной основе запланирован на декабрь 2022 года.

Ранее АвтоВАЗ объявил скидки на покупку упрощенной LADA Granta.