АвтоВАЗ запатентовал несколько версий салона обновленной Lada Vesta NG

Российская компания АвтоВАЗ запатентовала несколько вариантов салона нового автомобиля. Это стало известно после публикации изображений в базе Роспатента. По данным портала «Лада.Онлайн», речь идет об интерьере обновленной Lada Vesta NG (New Generation).

Простая версия будет представлена без мультимедийной системы, а вот дорогие модификации получат стандартный вертикальный сенсорный дисплей. В топовых версиях будут использоваться вертикальные планшеты и цифровая панель.

Lada Vesta NG была представлена в феврале этого года, но салон автомобиля публике не продемонстрировали.

Производство новой Lada Vesta пока еще не началось. Выпуск состоится, скорее всего, не раньше следующего года. АвтоВАЗ в настоящий момент выпускает антикризисные Lada Granta и Lada Niva.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить новое семейство автомобилей.