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Сегодня, 11:00

АвтоВАЗ объявил скидки на покупку упрощенной LADA Granta

Галина Глазко
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LADA Granta.
Фото Global Look Press

АвтоВАЗ запустил несколько акций и программ, которые позволят россиянам приобрести автомобиль LADA Granta со скидкой, отмечает «Лада.онлайн».

В первую очередь покупателям предлагают воспользоваться специальными ставками и условиями кредитных программ от банков-партнеров компании. Также есть возможность приобрести дополнительный, третий год гарантии по программе LADA+1. Для автолюбителей действует и программа «Помощь на дороге плюс». Воспользоваться ей можно после трех, четырех или пяти пройденных ТО у дилера LADA.

Ранее стало известно, что купить машину можно и по программе «Трейд-ин», сдав старый автомобиль в зачет нового. Также была предложена программа LADA Finance, которая предполагает покупку упрощенной модели в кредит. Скидка в обоих случаях составит 20 000 рублей. При этом суммировать акции нельзя.

Продажи упрощенной LADA Granta стартовали в России 16 июня. Цены на седан начинаются от 678 300 рублей, на лифтбек — от 698 300, а на универсал — от 705 300. Это стоимость без учета скидок.

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