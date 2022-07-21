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Сегодня, 11:00

В BMW рассказали, за какие опции российским водителям нужно будет доплачивать

Галина Глазко
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BMW iX.
Фото Global Look Press

В российском офисе немецкой компании BMW объяснили, нужно ли доплачивать за новые опции после введения подписки. Ранее на официальном сайте в онлайн-магазине Connected Drive были опубликованы цены на некоторые опции, которые можно активировать в машине. Среди них обогрев руля и передних кресел, а также оповещение о дорожных камерах.

«Если конкретная опция уже содержится в комплектации выпущенного автомобиля, то за нее доплачивать не нужно, — приводит слова представителя компании издание «Autonews.ru». — Как правило, опции, связанные с особенностями климата, включаются в базовое оснащение для определенного рынка. Так в России зимние опции устанавливают сразу по умолчанию. В связи с этим оформлять подписку можно будет лишь на те опции, которые изначально не предусмотрены в комплектации».

Отмечается, что оплатить можно с помощью банковских карт, которые были выпущены в России.

Данные опции относятся к моделям, которые имеют операционную систему BMW OS 8 с новой архитектурой. Это BMW iX, новые BMW 7-Series, BMW X1 и BMW X7.

Ранее официально был представлен 503-сильный универсал BMW M3 Touring.

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Источник: https://www.autonews.ru/news/62d69ac09a79477d5bdf1a06
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