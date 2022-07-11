Авторынок в июне: привыкаем к новым ценам?

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги российских продаж новых автомобилей в прошедшем месяце и в первом полугодии. Общий объем, около 28 тысяч, оказался чуть больше, чем в провальном мае, но важнее новые тенденции.

Один из главных трендов, предсказанных довольно давно, — китаизация нашего авторынка. Если большинство брендов по итогам полугодия потеряли от 50 до 80 процентов продаж по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, то лидер китайского сегмента Haval просел всего на 28 процентов, Chery — на 27 процентов, Geely и Changan — на 16 и 9 процентов соответственно. А Exeed, позиционирующийся как премиум-бренд, и вовсе увеличил продажи в три с половиной раза, обогнав в рейтинге марок Audi, Lexus, Volvo, Porsche и Land Rover. В список 25 моделей-бестселлеров по итогам шести месяцев впервые вошли два китайских кроссовера — Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

Также топ-25 за полугодие пополнили два японских вседорожника — Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail, хотя в июньском рейтинге их уже нет. Зато здесь появились Haval F7 и F7x, Geely Coolray и Tugell, а также, скорее всего, упомянутый Chery (бренд почему-то не дает ежемесячных отчетов). А вот Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq и Kodiaq исчезли из всех списков бестселлеров, и, скорее всего, надолго. Ведь Skoda и Volkswagen на днях официально разорвали сотрудничество с нижегородским ГАЗом, да и перспективы калужского завода весьма туманны. Однако лифтбек Polo в июне неожиданно прибавил сразу 22 процента по сравнению с маем — неужели лебединая песня?..

Впрочем, сейчас почти все дилеры еще распродают автомобили, собранные до марта, стараясь не продешевить, и последствия ухода многих брендов нам только предстоит ощутить. Это показывает пример Renault, удерживающего четвертое место в рейтинге брендов после «Лады», Kia и Hyundai, хотя в последнее время свои позиции стремительно сдают и Duster, и Kaptur, и Arkana. А вот бюджетные Logan и Sandero пока чувствуют себя неплохо, и в этом проявляется еще одна тенденция: на фоне беспрецедентного роста цен спрос смещается в самые доступные сегменты. На подъеме — и недорогие «Лады», особенно Granta (+43%), которую начали выпускать в упрощенном варианте. Молодцами держатся пока и XRAY (+29%), и Largus (+10%), только Niva тормозит, очевидно, из-за проблем с производством.

Более пестрая картина наблюдается в стане азиатских производителей. У корейцев самой продаваемой моделью остается Kia Rio, но сейчас она топчется на месте, а ее клон Hyundai Solaris в июне замедлился, пропустив вперед кроссовер Creta. Зато довольно бойко продаются более крупные и совсем не дешевые Kia Sportage и Hyundai Tucson, да и Seltos празднует окончательную победу над главным конкурентом Skoda Karoq. У японцев самой популярной моделью по итогам полугодия стала Toyota RAV4, но в июне лидерство отобрала Mazda CX-5, оставшаяся единственной «японкой» в топ-25. Более того, в рейтинге брендов «Тойоту» обошли и Mazda, и Nissan, и это, судя по всему, не предел.

С каждым месяцем все выше в списке поднимаются отечественные автогиганты ГАЗ и УАЗ, динамика продаж которых схожа с китайскими брендами. Обратная ситуация у завсегдатаев премиум-сегмента: по итогам полугодия Mercedes (-65%) съехал с девятого места на 14-е, BMW (-62%) — с 11-го на 13-е, Lexus (-83%) — с 17-го на 22-е. Исключениями можно считать лишь Infiniti и Genesis, потерявшие лишь по 36 процентов каждый, но абсолютные цифры здесь смешные — меньше тысячи машин за полгода на всю Россию. В июне же было продано всего 42 Infiniti, 25 Lexus и 19 Volvo. Впрочем, данные АЕБ, основанные на официальных отчетах, могут оказаться не совсем корректными, поскольку некоторые дилеры из-за санкций идут на различные ухищрения, в том числе продавая новые автомобили под видом подержанных.

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