«Калдияров — мошенник. Проходимцы не должны порочить мое имя». Канчельскис — об уходе из «Тобола»

Клуб из Казахстана объявил об отставке руководителя из России.

В четверг, 23 ноября, на официальном сайте казахстанского футбольного клуба «Тобол» появилась информация, что генеральный директор Андрей Канчельскис отправлен в отставку. Несмотря на то, что контракт с ним был рассчитан до конца 2023 года. Канчельскис в интервью «СЭ» рассказал обо всех подробностях его увольнения.

— «Тобол» объявил о вашей отставке. Почему это произошло?

— Клуб меня об этом даже не уведомил. Сейчас я нахожусь в отпуске. Никто никаких бумаг еще не подписывал. Проходимцам и жуликам в клубах футбол не нужен. Им надо в первую очередь заниматься своими левыми делами.

Фото Никита Успенский

— Были ли у вас конфликты в клубе?

—У нас были разногласия. Я не буду молчать, буду говорить, что происходило. А было очень много интересного. Такие люди — позор для «Тобола» и для казахстанского футбола.

Я же не могу прийти на завод и рассказывать, как плавить металл. Я в этом не разбираюсь. Я пришел заниматься своим любимым делом — футболом. Но было много дилетантов, которые начали говорить, как делать правильно. Конечно, из-за этого будут конфликты. Как с ними можно общаться? У одного человека в клубе есть статья за мошенничество. Он пришел и начал заниматься мошенничеством в клубе. Так нельзя. Он меня приглашал такими делами заниматься, а я ими не занимаюсь.

— Можете ли вы назвать его имя?

— Конечно, могу! Это Алимжан Калдияров (совладелец «Тобола». — Прим. «СЭ»). Мне скрывать нечего. Я знаю, что он мошенник. Не понимаю, как он вообще попал в «Тобол».

— Что планируете делать дальше?

— У меня информации очень много. Как бы они ни хотели, у них будут судебные дела по поводу того, что они пишут, рассказывают. Я собираюсь подавать иски. Эти проходимцы не должны порочить мое имя. Еще и уголовные дела на них заведут, поверьте мне. В футболе играют по-честному, здесь нужно быть честными. Буду делать все, чтобы они это поняли.

— Непростая история получилась у вас в клубе.

— Согласен. Жалко, что клуб в следующем году играет в Европе. Мне поступили звонки из ФИФА и УЕФА. Придется отвечать на их вопросы.

— Что спрашивали?

— Спросили о левых делах, которые происходят в клубе. За них придется отвечать. И я как генеральный директор должен буду им ответить на все вопросы.