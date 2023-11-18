Матыцин заявил, что действия ВАДА в отношении Игр Дружбы противоречат ценностям мировой спортивной семьи

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) негативно относится к проведению Россией Игр дружбы.

Ранее в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

«Сейчас, к сожалению, МОК и ВАДА продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом, — цитирует Матыцина ТАСС. — Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи — равному отношению ко всем ее членам, свободе выбора, защите интересов спортсменов и неукоснительному соблюдению их прав по участию в соревнованиях».

17 ноября в оргкомитете Игр дружбы уверены в скором устранении недопонимание с ВАДА.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.