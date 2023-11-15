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Игры дружбы

Сегодня, 10:00

В МОК призвали национальные олимпийские комитеты отказаться от участия в Играх дружбы

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Фото AFP

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал всем НОК отказаться от участия во Играх дружбы, которые пройдут в России. Маклеод заявил, что это нарушает рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы, — цитирует Маклауда ТАСС со ссылкой на Inside the games. — Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта».

Томас Бах. «Просто коммерческий турнир». Почему Игры дружбы — это не альтернативная Олимпиада

13 ноября президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран мира, решившие проводить «политические» международные турниры, отбирают это право у международных спортивных федераций и захватывают международный спорт.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Источник: ТАСС
МОК
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