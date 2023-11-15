Фетисова пугают рекомендации МОК о бойкоте Всемирных игр дружбы в России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК национальный олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Ничего нового в этом нет. МОК будет делать все, чтобы у нас в России не было соревнований. Меня такие заявления уже не смешат, а пугают. Такие заявления можно было предвидеть. Сейчас интересно, как на них отреагируют страны, которые мы пригласили», — сказал Фетисов «СЭ».

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

13 ноября президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран мира, решившие проводить «политические» международные турниры, отбирают это право у международных спортивных федераций и захватывают международный спорт.