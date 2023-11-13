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Сегодня, 21:22

Президент МОК Бах раскритиковал организацию государствами «политических» турниров

Алина Савинова
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что правительства стран мира, решившие проводить «политические» международные турниры, отбирают это право у международных спортивных федераций и захватывают международный спорт.

«Автономия спорта — ваша автономия как международной спортивной федерации — находится под угрозой. Действия этих политических сил, вызывающих разногласия, фактически означают, что они берут на себя вашу роль международных федераций. Некоторые хотят решать, какие спортсмены в каких соревнованиях смогут участвовать. Другие хотят решать, где будут проходить ваши соревнования. Третьи хотят организовать свои собственные политические спортивные мероприятия. Последнее в особенности будет означать захват государством международного спорта. Если им это удастся, роль международных федераций и роль Олимпийского движения станут неактуальными», — приводит РИА Новости слова Баха.

В России в 2024 году запланировано проведение Игр Дружбы, Игр БРИКС, Игр Будущего и других соревнований.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным турнирам тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

В октябре спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл заявил, что решение о возвращении россиян на международную арену будет принято к началу 2024 года. По его словам, организация получила позитивный отклик от спортсменов, которые «приветствуют участие всех спортсменов из всех стран».

Источник: https://rsport.ria.ru/20231113/mok-1909243433.html
Томас Бах
МОК
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