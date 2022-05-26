Чехия и США вылетят. Швейцария и Германия пройдут дальше

Анонсы четвертьфинала чемпионата мира.

Германия — Чехия

Чехия с новым главным тренером Кари Ялоненом осталась главной загадкой группового этапа. Финскому коучу помог ранний вылет из плей-офф «Бостона», благодаря которому к сборной присоединился элитный снайпер Давид Пастрняк. Конкурент Александра Овечкина воцарился в первом звене, где центрит хорошо знакомый по «Брюинз» Давид Крейчи. Но даже экс-бостонская связка не помогла обыграть Финляндию. Чешская атака отбегала вхолостую, подарив Юхе Олкинуоре четвертый «сухарь» на турнире. По ходу встречи не покидала мысль: а хотела ли команда Ялонена победить? Впрочем, маловероятно, что Кари позволил бы игрокам слить матч родной стране. Обычно мотивация тренера против недавних подопечных запредельная.

Чехи не убедили в матчах с прямыми конкурентами: потеряли очки с финнами и шведами и натужно обыграли американцев (1:0). Пока пазл из звездных ветеранов и молодых игроков не собрался в отлаженный механизм.

Германия осталась на четвертьфинал без фронтмена Тима Штютцле, который травмировал колено. Потерю нападающего «Оттавы» нельзя называть фатальной для команды Тони Седерхольма. Тренер собрал сбалансированный состав и хорошо подготовил игроков физически. Немцы способны выдержать темп три периода и не рассыпаться перед обученным нападением соперника. Для чехов подобные команды крайне неудобны. Индивидуальное мастерство придется дополнить работой и борьбой у бортов, минимизируя авантюризм. Многое в четвертьфинале зависит от вратарей. Если голкипер «Сиэтла» Филипп Грубауэр отыграет без ляпов и вытащит пару моментов (а они у Пастрняка и компании точно будут), шансы немцев на проход в следующий раунд серьезно возрастут.

Прогноз «СЭ»: 4:3.

Швейцария — США

Швейцария, закономерно выигравшая группу А, — самая симпатичная команда чемпионата мира. Патрик Фишер заслужил комплименты. Тренер собрал два игровых звена, которые не стесняются творить и контролировать шайбу. Любопытно наблюдать, как тройки Хишира и Мальгина соревнуются друг с другом в результативности. У альпийцев нет проблем с реализацией. В каждом матче они забрасывали минимум по три шайбы, а канадцы получили целых шесть пробоин. Все для команды Фишера складывается как надо: организованная оборона, вариативная атака. С Германией, когда решалась судьба лидерства в группе, отличился даже ветеран Андрес Амбюль, побивший рекорд ИИХФ по проведенным матчам на ЧМ.

Американцы предложат Швейцарии бешеные скорости, но этого мало для победы над командой Фишера. Альпийцы хороши в игре без шайбы. Защитники грамотно действуют позиционно — и только за счет броуновского движения их не заставишь ошибаться на ровном месте. США банально не хватит выдержки и терпения, чтобы надломить швейцарскую конструкцию, заматеревшую за групповой этап. Фишер добился близкого к идеальному баланса в трех линиях. Этого точно хватит, чтобы выйти в полуфинал.

Прогноз «СЭ»: 4:2.

Швеция — Канада

Самая непредсказуемая пара четвертьфинала. Канадцы, опозорившиеся с датчанами в группе, против шведов, отскочивших в заключительном матче от латвийцев. «Тре Крунур», если оставить за скобками последнюю игру, ровно прошли первый этап. Победили финнов и чехов, а молодым американцам уступили в овертайме. Юхан Гарпенлев остался на ЧМ без ряда приличных игроков из НХЛ, которые отказались ехать в сборную. Одиозный для некоторых звезд тренер шведов полагается на универсальных форвардов, от которых больше ждешь правильной и сдержанной игры, чем нестандартных действий и креатива. В группе план Гарпенлева сработал, но в четвертьфинале «Тре Крунур» достался дерзкий и неудобный соперник.

Проецировать результаты канадцев в группе на плей-офф бесполезно. Вы же помните, как год назад «Кленовые листья» вальяжно прошли первый раунд, едва не остались без плей-офф, заняв четвертое место, а в матчах на вылет вернули машиноподобный образ. На что способна команда Клода Жюльена, все узнают только в четвертьфинале, когда права на ошибку не будет. У канадцев хватает качественных исполнителей: лучший снайпер и третий бомбардир ЧМ Пьер-Люк Дюбуа, Дрейк Батерсон из «Оттавы» или неожиданно разразившийся голами и передачами силовой форвард Адам Лоури. Канада выглядит ровнее и сбалансированнее мягкотелых шведов, главный тренер которых не первый раз проваливал важные матчи на топ-турнирах.

Прогноз «СЭ»: 2:3.

Финляндия — Словакия

Финны собрали на домашнем турнире крепкую банду и справедливо выиграли группу В. Четыре «сухаря» на первом этапе подтверждают, что команда Юкки Ялонена нацелена оставить золотые медали дома. Словакам бы для начала забить — не говоря уже о победе и проходе в полуфинал. Финны усилились вылетевшими из плей-офф Миро Хейсканеном и Эса Линделлом. Остальной костяк игроков знаком российским болельщикам по выступлению в КХЛ. Хартикайнен, Маннинен, Лехтонен и Песонен прошли вместе не один турнир, нашли впечатляющую химию и знают, как побеждать в плей-офф.

У словаков продолжает впечатлять юный талант Юрай Слафковски. На волне олимпийских подвигов 17-летний форвард затмил многих звезд ЧМ, набрав 9 (3+6) очков за семь матчей. Но только на юных плечах вундеркинда команда Крэйга Рэмзи не справится с организованными финнами, выигравшими благодаря нынешней системе Олимпиаду в Китае и золото ЧМ-2019. Неправильно говорить, что плей-офф для Суоми начнется с полуфинала. Легкой прогулки со Словакией ждать не стоит, но шансы на выход в топ-4 неравны.

Прогноз «СЭ»: 4:1.