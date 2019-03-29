Зибанежад еще не принял решения об участии в ЧМ-2019

Нападающий "Рейнджерс" швед Мика Зибанежад еще не принял решения по поводу участия в чемпионате мира-2019. Клуб из Нью-Йорка лишился шансов на попадание в Кубок Стэнли в этом сезоне.

- Я еще не знаю, смогу ли сыграть на чемпионате мира, - цитирует Expressen.se Зибанежада. - Подождем и посмотрим. Я переговорю с руководством, мы обсудим ситуацию, когда закончим сезон.

В текущем сезоне Зибанежад набрал 70 (30+40) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. Со сборной Швеции он стал чемпионом мира-2018.

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