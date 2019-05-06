Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков - о выступлении команды на Еврохоккейтуре перед чемпионатом мира. Ранее россияне уступили командам Швеции (4:6) и Финляндии (1:3).

- Евротур - это возможность для наших ребят снова почувствовать себя родными в европейском хоккее, на европейской площадке. Не нужно акцентировать внимание на неудачах, нужно подарить хоккеистам веру, что сборная и страна их ждет, - цитирует Быкова ТАСС. - В свое время для нас было важно, чтобы игроков, приехавших из НХЛ, не хаяли после неудачных результатов сборной, а они в то же время получали возможность себя реализовать и были горды представлять нашу родину. Ребята едут на чемпионат мира, чтобы поблагодарить болельщиков и тренеров за то, кем они стали, и показать свой лучший хоккей.

Чемпионат мира пройдет в Словакии в Словакии с 10 по 26 мая.

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