Телегин заявлен в сборную России на чемпионат мира

Сборная России дозаявила на чемпионат мира нападающего Ивана Телегина, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.
Сборная России сыграет с командой Австрии 12 мая (начало - в 13.15 по московскому времени).
Сегодня утром команда тренировалась в следующих сочетаниях:
вратари – Василевский, Георгиев, Сорокин;
"Белые" – Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
"Синие" – Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
"Красные" – Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров, Телегин;
"Желтые" – Блажиевский – Зуб, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Плотников.
Добавим, что за сборную Франции заявлены нападающие Питер Валье и Седрик Бальсамо. За Швейцарию - защитники Рафаэль Диас, Лукас Фрик, Йоэль Дженацци, Мишель Фора и Янис Мозер.
Roster additions that came in:– IIHF (@IIHFHockey) 11 мая 2019 г.
🇫🇷@Hockey_FRA: @ValierP (@BoxersBordeaux) & @Balsa_23 (@LHCleslions)
🇷🇺@russiahockey: I. Telegin (@HCCSKA)
🇨🇭@SwissIceHockey: @diaz_raphael_61 (@official_EVZ), L. Frick, @jamal_skywalker (@lausannehc), M. Fora (@HCAP1937), Janis Moser (@ehcbiel)
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