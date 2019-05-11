Телегин заявлен в сборную России на чемпионат мира

Сборная России дозаявила на чемпионат мира нападающего Ивана Телегина, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

Сборная России сыграет с командой Австрии 12 мая (начало - в 13.15 по московскому времени).

Сегодня утром команда тренировалась в следующих сочетаниях:

вратари – Василевский, Георгиев, Сорокин;

"Белые" – Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,

"Синие" – Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

"Красные" – Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров, Телегин;

"Желтые" – Блажиевский – Зуб, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Плотников.

Добавим, что за сборную Франции заявлены нападающие Питер Валье и Седрик Бальсамо. За Швейцарию - защитники Рафаэль Диас, Лукас Фрик, Йоэль Дженацци, Мишель Фора и Янис Мозер.