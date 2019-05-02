Чемпионат мира 2025 года может пройти в Стокгольме, Гетеборге и Мальме, сообщает ТАСС.

В 2013 году ЧМ проходил в Швеции и Финляндии. Игры прошли в Стокгольме и Хельсинки. Ближайшее мировое первенство состоится в Братиславе и Кошице (Словакия) с 10 по 26 мая.

– Ближайший конгресс IIHF в Братиславе официально утвердит это решение. На конгрессе мы проведем презентацию своего турнира, а в 2021 году мы вернемся на конгресс с представлением полной концепции проведения. После конгресса в Братиславе мы начнем заявочный процесс, в котором примут участие Стокгольм, Гетеборг и Мальме. Это три сильных города-кандидата, – цитирует президента Шведского хоккейного союза Андерса Ларссона ТАСС.

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