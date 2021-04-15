Михайлис назначен главным тренером сборной Казахстана на ЧМ-2021
14:16
Наставник хоккейного клуба «Барыс» Юрий Михайлис назначен главным тренером сборной Казахстана на чемпионат мира 2021 года.
В тренерский штаб также вошли представители нашего клуба Андрей Шаянов, Максим Семенов, Александр Шимин и Ринат Абитов.
Сборы национальных команд начнутся 29 апреля. 13 и 15 мая в Риге сборная Казахстана проведет два товарищеских матча против Белоруссии.
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