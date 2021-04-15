Михайлис назначен главным тренером сборной Казахстана на ЧМ-2021

Наставник хоккейного клуба «Барыс» Юрий Михайлис назначен главным тренером сборной Казахстана на чемпионат мира 2021 года.

В тренерский штаб также вошли представители нашего клуба Андрей Шаянов, Максим Семенов, Александр Шимин и Ринат Абитов.

Сборы национальных команд начнутся 29 апреля. 13 и 15 мая в Риге сборная Казахстана проведет два товарищеских матча против Белоруссии.