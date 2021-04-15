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Михайлис назначен главным тренером сборной Казахстана на ЧМ-2021

14:16
Юрий Михайлис. Фото photo.khl.ru
Юрий Михайлис. Фото photo.khl.ru
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Наставник хоккейного клуба «Барыс» Юрий Михайлис назначен главным тренером сборной Казахстана на чемпионат мира 2021 года.

В тренерский штаб также вошли представители нашего клуба Андрей Шаянов, Максим Семенов, Александр Шимин и Ринат Абитов.

Сборы национальных команд начнутся 29 апреля. 13 и 15 мая в Риге сборная Казахстана проведет два товарищеских матча против Белоруссии.

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