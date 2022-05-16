Канада обыграла Словакию в матче ЧМ-2022

Канада одержала победу над Словакией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Канадцы победили со счетом 5:1.

Сборная Канады одержала третью победу подряд на турнире, Словакия же проиграла второй матч подряд.

В следующем туре канадцы 19 мая сыграют против Казахстана. Словакия 18 мая встретится со Швейцарией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Словакия — Канада — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Лаури — 1 (Сиверсон, Андерсон), 10:48 — 0:1. Такач — 2 (бол., Немец, Регенда), 12:47 — 1:1. Дюбуа — 3 (бол., Козенс, Руа), 26:11 — 1:2. Дюбуа — 4 (Гики, Грэйвс), 37:56 — 1:3. Силлинджер — 2 (Лаури, Андерсон), 41:08 — 1:4. Гики — 1 (Козенс, Холден), 51:18 — 1:5.

Вратари: Гуска — Томпсон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (14+11+10) — 44 (15+18+11).

Судьи: Ансонс, Олунд.

16 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.