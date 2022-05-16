Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 18:40

Латвия победила Норвегию на чемпионате мира

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Латвия — Норвегия — 3:2.
Фото AFP

Латвия победила Норвегию на чемпионате мира по хоккею-2022. Игра завершилась со счетом 3:2.

Латвия занимает 5-е место в группе В с 3 очками в 3 матчах. Норвегия занимает 6-ю позицию. У команды 2 очка.

В следующем туре Латвия сыграет с Чехией 19 мая. А Норвегия 18 мая сыграет с Австрией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Латвия — Норвегия — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Аболс — 1 (Кениньш, Балцерс), 14:04 — 1:0. Россели Ольсен — 1 (Роксет, Хофф), 18:41 — 1:1. Елисеев — 1 (бол., Балцерс, Якс), 27:16 — 2:1. Рих. Букартс — 1 (Сотниекс, Смонс), 33:00 — 3:1. Крогдаль — 1 (Норстебе, К.А. Улимб), 47:12 — 3:2.

Вратари: Мерзликинс — Хаукеланн (58:18).

Штраф: 4 — 35.

Броски: 28 (14+10+4) — 36 (9+8+19).

Судьи: Викман, Франнсен.

16 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
2
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Бобровский против Василевского, Панарин против Свечникова и его «кучки придурков». Русские разборки в четвертьфинале Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Без русских просто днище». На чемпионате мира по хоккею зреет скандал

ЧМ по хоккею 2022: расписание трансляций 16 мая и результаты матчей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости