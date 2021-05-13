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Защитник «Оттавы» Зайцев не сыграет за сборную России на ЧМ-2021 из-за травмы

17:26
Никита Зайцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Никита Зайцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Оттавы» Никита Зайцев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия), сообщает журналист TSN Брюс Гарриош.

По информации источника, 29-летний россиянин получил травму, из-за которой не сможет помочь сборной России на турнире.

В сезоне-2020/21 Зайцев провел 55 матчей за «Оттаву», на его счету 17 (4+13) очков.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав