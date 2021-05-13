Защитник «Оттавы» Зайцев не сыграет за сборную России на ЧМ-2021 из-за травмы

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия), сообщает журналист TSN Брюс Гарриош.

По информации источника, 29-летний россиянин получил травму, из-за которой не сможет помочь сборной России на турнире.

Nikita Zaitsev says he has an injury that he needs to heal so he won't be going to the IIHF world championship for Russia with teammate Artem Zub. #Sens — Bruce Garrioch (@SunGarrioch) May 13, 2021

В сезоне-2020/21 Зайцев провел 55 матчей за «Оттаву», на его счету 17 (4+13) очков.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.