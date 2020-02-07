Сборная России проведет четыре матча Еврочелленджа перед чемпионатом мира

Сборная России проведет в рамках подготовки к чемпионату мира четыре домашних матча Еврочелленджа, сообщает ТАСС.

Сборная сыграет 9 и 11 апреля в Мытищах с командой Франции, а 23 и 25 апреля на арене «Шайба» в Сочи — с командой Латвии.

Заключительным турниром перед чемпионатом мира будут Чешские хоккейные игры с 30 апреля по 3 мая.

Чемпионат мира пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.