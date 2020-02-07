Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|3.
|Германия
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|4.
|Дания
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|0-0
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|5.
|Канада
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|0-0
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|6.
|Словакия
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|0-0
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|в
|п
|+/-
|очки
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|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|4.
|Норвегия
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|Россия
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|США
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|Финляндия
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|Швейцария
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Сборная России проведет четыре матча Еврочелленджа перед чемпионатом мира
22:57
Сборная России проведет в рамках подготовки к чемпионату мира четыре домашних матча Еврочелленджа, сообщает ТАСС.
Сборная сыграет 9 и 11 апреля в Мытищах с командой Франции, а 23 и 25 апреля на арене «Шайба» в Сочи — с командой Латвии.
Заключительным турниром перед чемпионатом мира будут Чешские хоккейные игры с 30 апреля по 3 мая.
Чемпионат мира пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
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