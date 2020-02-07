Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира

Сборная России проведет четыре матча Еврочелленджа перед чемпионатом мира

22:57
Теги:

Сборная России проведет в рамках подготовки к чемпионату мира четыре домашних матча Еврочелленджа, сообщает ТАСС.

Сборная сыграет 9 и 11 апреля в Мытищах с командой Франции, а 23 и 25 апреля на арене «Шайба» в Сочи — с командой Латвии.

Заключительным турниром перед чемпионатом мира будут Чешские хоккейные игры с 30 апреля по 3 мая.

Чемпионат мира пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7714271

Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир