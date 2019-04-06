Олимпийская сборная России вновь победила Белоруссию в выставочном матче

Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии во втором выставочном матче - 3:1. Заброшенными шайбами отметились Егор Коршков, Богдан Якимов и Александр Елесин.

Во вчерашнем выставочном матче олимпийская сборная России также одержала победу над Белоруссией (4:1).

Хоккей

Товарищеские матчи

Белоруссия - Россия (ол.) - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Коршков - 1 (бол.), 24:00 - 0:1. Якимов - 1, 33:00 - 0:2. Елесин - 1, 51:00 - 1:3.

6 апреля. Минск. Чижовка-Арена.

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