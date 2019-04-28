Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что главной задачей тренерского штаба сборной России перед предстоящим чемпионатом мира является правильное распределение по звеньям игроков, большинство из которых выступает в НХЛ.

- Думаю, главная задача, чтобы мы с таким составом справились, правильно распределили игроков, - цитирует ТАСС Третьяка. - Мы знаем, какие у Овечкина сильные стороны, как он играет, откуда он забивает. Очень важно правильно таким добром распорядиться и расставить наших игроков в звеньях.

Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.