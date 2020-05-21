«О каких трудностях с ЧМ в России пишут финны? Это утка, вброс». Ветеран сборной СССР прокомментировал информацию финских СМИ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию СМИ Финляндии о том, что Швейцария может отобрать у России право проведения чемпионата мира — 2023.

— Кроме как «уткой», или, как еще нынче модно говорить, «вбросом» это назвать никак не могу, — заявил Кожевников. — Кстати, президент ИИХФ Рене Фазель уже прокомментировал эту «информацию», сказав, что чемпионата мира-2023 пройдет, как и планировалось, в России. Не понял, о каких трудностях пишут финны, с которыми могут столкнуться в России? В плане инфраструктуры и самой организации в России никаких проблем не было, нет и быть не может. Вспомните, чемпионат мира по хоккею в Москве, Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира по футболу в ряде городов нашей необъятной страны. Приезжавшие гости были просто восхищены. В городе на Неве такие условия, которых нет у большинства ведущих европейских команд. Каждый матч чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге — это настоящий праздник: переполненная арена, красочное лазерное представление, приглашение звезд шоу-бизнеса. Все делается для зрителей. И уверен, что ЧМ-2023 будет проведен в России на высочайшем уровне.

Могут ли отобрать чемпионат мира у России? Интервью президента ИИХФ Рене Фазеля