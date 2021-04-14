Президент Латвийской федерации хоккея выразил обеспокоенность по поводу готовности инфраструктуры к ЧМ-2021

Президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис выразил обеспокоенность по поводу готовности инфраструктуры к чемпионату мира 2021 года, который стартует в Риге 21 мая.

«Времени нет, все работают в усиленном режиме. Нужно надеяться, что все получится. Больше всего волнует инфраструктура. Вторая арена и тренировочный холл должны быть готовы в срок. Нас беспокоит ситуация вокруг «Даугавы», потому что ее нужно было сдать в эксплуатацию 17 марта. В настоящее время мы не видим, чтобы там был лед. Нам каждую неделю обещают, что лет вот-вот начнут заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию. Работы в Олимпийском спортивном центре начались более недели назад. Надеемся, что там все справятся со своими обязанностями», — приводит Delfi слова Калвитиса.

Также функционер выразил недовольство в связи с тем, что правительство не нашло возможности вакцинировать хоккеистов и тренеров сборной Латвии от коронавируса.

«Мы подали заявку на вакцины вовремя. Согласно нашему плану, их должны были сделать в начале марта, чтобы хоккеисты получили обе дозы перед нагрузками. Вакцины нам не предоставили. Теперь каждый игрок будет представлять собой риск для команды. К сожалению, будем играть как есть. Будем надеяться, что мы сможем защитить наших игроков от Covid-19», — добавил Калвитис.

Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года.