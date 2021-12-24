Международная федерация хоккея отменила все турниры, запланированные на январь 2022 года
18:28
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене всех турниров, запланированных на январь 2022 года, сообщается на сайте организации.
Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация в мире.
В список отмененных соревнований IIHF попал женский молодежный чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции. Турнир отменен во второй раз в подряд, в 2021 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, не состоится чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин до 20 лет, который должен был пройти 10-15 января 2022 года в Белграде.
Дополнительная информация:
https://www.iihf.com/en/news/31296/january_tournaments_cancelled
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