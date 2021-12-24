Международная федерация хоккея отменила все турниры, запланированные на январь 2022 года

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене всех турниров, запланированных на январь 2022 года, сообщается на сайте организации.

Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация в мире.

В список отмененных соревнований IIHF попал женский молодежный чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции. Турнир отменен во второй раз в подряд, в 2021 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, не состоится чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин до 20 лет, который должен был пройти 10-15 января 2022 года в Белграде.