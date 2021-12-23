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Татьяна Тарасова о возможном ЧМ по хоккею в Уфе: «Добираться тяжело, лучше в Москве или Питере»

21:05
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение провести чемпионат мира по хоккею в Уфе.

«Интерес к хоккею у нас по всей стране, но, конечно, международные соревнования лучше проводить в Москве или в Санкт-Петербурге, потому что туда многие болельщики могут приехать. До Уфы добраться будет тяжелее», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин в ответ на предложение провести чемпионат мира по хоккею в Уфе сказал, что столица Башкортостана способна принять международные соревнования высокого уровня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13286769

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Анна Горшкова все материалы автора

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