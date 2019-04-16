Ковальчук не сыграет за сборную России в Сочи

Штаб сборной России определил состав на два матча Еврочелленджа против сборной Швейцарии, информирует пресс-служба ФХР. В Сочи не сыграет нападающий Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес", НХЛ).

Состав сборной: вратари Илья Коновалов ("Локомотив"), Александр Георгиев ("Рейнджерс", НХЛ), Иван Бочаров ("Динамо" М);

защитники Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Александр Елесин, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все – "Локомотив"), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Егор Яковлев ("Нью-Джерси", НХЛ), Илья Любушкин ("Аризона", НХЛ), Артем Сергеев ("Салават Юлаев");

нападающие Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Александр Барабанов, Сергей Плотников, Наиль Якупов (все – СКА), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин (все – "Салават Юлаев"), Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все – "Локомотив"), Богдан Якимов ("Северсталь"), Антон Злобин ("Спартак").

В матчах Еврочелленджа сыграют не все вызванные игроки. Те, кто не примет участие в матчах, будут готовиться в Новогорске по индивидуальному плану.

Расписание матчей сборной России в Сочи

18 апреля, четверг. 19.30 Россия – Швейцария

20 апреля, суббота. 16.00 Россия – Швейцария

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