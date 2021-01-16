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Известная компания откажется спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Белоруссии

14:58

Компания Nivea Men заявила, что не будет спонсором ЧМ-2021 по хоккею в случае, если турнир пройдет в Белоруссии.

«Наша компания выступает за уважение и единство, мы против любых форм дискриминации и насилия. Глядя на текущую ситуацию мы приняли решение, что не будем спонсировать ЧМ-2021, если подтвердится, что турнир пройдет в Белоруссии. Мы уже сообщили о своем решении в ИИХФ и будем следить за ситуацией», — говорится в Instagram-аккаунте Nivea Man.

Заявление Nivea. Фото Instagram
Заявление Nivea. Фото Instagram

ЧМ-2021 должен пройти в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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