Чемпионат мира

11:55 | Хоккей — Чемпионат мира

ИИХФ может создать четвертый дивизион для мужских сборных

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Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер заявил, что в организации рассматривают возможность создания четвертого дивизиона среди мужских сборных. Напомним, что сейчас, для попадания в третий дивизион, сборные проходят через квалификационный раунд.

– Чрезвычайный конгресс в пятницу обсудит возможность переименования квалификационного турнира в четвертый дивизион. Это должно упростить работу принимающей стороны по организации турнира. Думаю, что вопрос о переименовании будет решен единогласно.

В этом сезоне сборная Болгарии выиграла третий дивизион, а команда ЮАР заняла последнее место. Также там выступают сборные Турции, Туркменистана, Люксембурга и Тайбэй.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6461981

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