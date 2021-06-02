Сборные России и Канады сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2021. Матч пройдет в Риге в четверг, 3 июня.

Время начала игры — 20.15 (по Москве).

Встречу примет Олимпийский спортивный центр столицы Латвии. В этом дворце россияне провели групповой раунд ЧМ-2021.

Сборная России выиграла группу A. Команда Валерия Брагина на предварительном этапе встретилась с Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Словакией (1:3), Данией (3:0), Швейцарией (4:1), Швецией (3:2 Б) и Белоруссией (6:0).

Сборная Канады стала четвертой в группе B, которая играла на главном стадионе турнира — «Арене Рига». Канадцы потерпела поражения на старте от Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3), а затем победили Норвегию (4:2), Казахстан (4:2), Италию (7:1) и уступили Финляндии (2:3 Б).

Матч 1/4 финала ЧМ-2021 Россия — Канада в прямом эфире покажет Первый канал. Онлайн трансляция будет также доступна на сайте «СЭ».