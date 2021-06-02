Канада ни разу не выигрывала четвертьфинал, заняв четвертое место в группе

Канадцы всего в седьмой раз пробились в 1/4 финала, заняв в своей группе место ниже второго. Трижды североамериканцы становились третьими и трижды четвертыми. Но если вторых номеров параллельной группы родоначальники хоккея всякий раз обыгрывали (в том числе и Россию три года назад), то выйти в полуфинал с четвертого места на предварительной стадии у них не вышло ни в 1992-м, ни в 1995-м, ни в 2010-м. Причем 11 лет назад на пути канадцев встала как раз сборная России, одержавшая уверенную победу со счетом 5:2.

3 июня Канада встретится в 1/4 финала с Россией. Начало — в 20:15.