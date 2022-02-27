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Сегодня, 21:18

Федерация хоккея Швейцарии потребовала наложить санкции на ФХР

Иван Шитик
Корреспондент

Федерация хоккея Швейцарии и неназванные ассоциации — члены Международной федерации хоккея потребовали от ИИХФ наложить санкции на федерации хоккея России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу швейцарской федерации.

В заявлении, которое было отправлено на рассмотрение в ИИХФ, требуется исключить федерации хоккея России и Белоруссии из членов ИИХФ, а также отменить проведение в России молодежного чемпионата мира, который запланирован в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года, и чемпионата мира в Санкт-Петербурге в мае 2023 года.

Также отмечается, что сборная Швейцарии не будет проводить запланированный товарищеский матч с командой России в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/13888847
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