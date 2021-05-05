Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Кравчук прокомментировал отчисление шестерых хоккеистов из сборной России перед ЧМ-2021

15:00
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Игорь Кравчук прокомментировал «СЭ» новость о том, что шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021.

Среди них вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Андрей Сергеев, а также нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков.

«Раз тренерский штаб сборной посчитал нужным отчислить этих ребят, значит, считают, что справятся без них. Плюс, там ожидаются хоккеисты из НХЛ. Тренерский штаб посчитал, что уровень игры ребят, которые приедут из-за океана, выше, чем того же Лямкина, Сергеева. Тренер знает, какая должна быть команда, в какой стиль они будут играть. Все зависит от его видения коллектива и того, как хоккеисты сборной будут выполнять задания», — сказал Кравчук «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А против таких команд, как Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

(Екатерина Звенигородская)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?
Ольгу Бузову экстренно прооперировали в Москве
Как правильно ходить в туалет чтобы не было геморроя
Украина вырыла 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд