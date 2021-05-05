Кравчук прокомментировал отчисление шестерых хоккеистов из сборной России перед ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Игорь Кравчук прокомментировал «СЭ» новость о том, что шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021.

Среди них вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Андрей Сергеев, а также нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков.

«Раз тренерский штаб сборной посчитал нужным отчислить этих ребят, значит, считают, что справятся без них. Плюс, там ожидаются хоккеисты из НХЛ. Тренерский штаб посчитал, что уровень игры ребят, которые приедут из-за океана, выше, чем того же Лямкина, Сергеева. Тренер знает, какая должна быть команда, в какой стиль они будут играть. Все зависит от его видения коллектива и того, как хоккеисты сборной будут выполнять задания», — сказал Кравчук «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А против таких команд, как Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

(Екатерина Звенигородская)