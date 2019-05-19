Дмитрий Орлов: "Я не пытался нанести Батне травму"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов - о матче с Латвией (3:1) на чемпионате мира. При счете 0:1 он жестко столкнулся с форвардом латвийской команды Оскарсом Батней, который из-за травмы досрочно завершил игру. Российский хоккеист избежал штрафа.

- Я не считаю, что там удаление было. Мы оба тянулись за шайбой, я выиграл эту борьбу и начал вставать, чтобы дальше продолжать катить. Видимо, он еще оставался сидеть, и я задел его. Честно говоря, не могу сейчас прокомментировать. Надеюсь, с парнем все хорошо. Я не грязный игрок, не стараюсь попасть кому-то в голову или нанести травму. Так что надеюсь, у Батни все хорошо. Повторюсь, даже не пытался нанести травму. Просто была борьба за шайбу.

– Готовы к тому, что дисциплинарные органы ИИХФ могут задним числом рассмотреть этот эпизод и дать вам дисквалификацию?

– Я пока ничего не знаю. Сейчас бесполезно об этом говорить. Надеюсь, ничего не будет. Я честно говорю: даже не пытался нанести ему травму, - цитируют Орлова "Известия".

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