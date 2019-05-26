Бронзовый матч Россия – Чехия и финал ЧМ: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

Сегодня на чемпионате мира пройдут заключительные матчи турнира. В матче за третье место сборная России сыграет против Чехии, а в финале Канада встретится с Финляндией. Вчерашние полуфиналы подарили суперсенсацию: звездная сборная Ильи Воробьева не смогла забросить финнам ни одной шайбы и уступила 0:1. Канадцы же легко расправились с чехами, победив 5:1.

Россияне уже играли с командой Милоши Ржиги на групповом этапе. Матч проходил в довольно упорной борьбе, но не сказать, чтобы в его исходе возникали сомнения – в итоге наша сборная одолела чехов 3:0. Фаворитом Россия считается и на этот раз. БК "Лига Ставок" оценивает вероятность победы Овечкина и Ко в основное время коэффициентом 1,55, то есть со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1550 рублей. Котировки на ничью – 5,25, на успех чехов – 4,35.

Канадцы и финны также уже встречались на чемпионате мира – в самой первой игре турнира. Тогда еще не привыкшие к европейским площадками североамериканцы выглядели невнятно и уступили 1:3. Но Канада уверенно набирала ход и сейчас выглядит намного лучше, чем две недели назад. Впрочем, после побед над Россией и Швецией и финнов не стоит сбрасывать со счетом. Коэффициент на выигрыш канадцев в основное время – 1,80, Суоми – 3,55, ничью – 4,45.

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