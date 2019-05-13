Защитник ЦСКА Артем Блажиевский покинул расположение сборной России, информирует пресс-служба национальной команды. Причины данного решения не называются.

- Штаб сборной благодарит Артема Блажиевского за работу в сезоне в сборной России, желает хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на него в дальнейшем, – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в понедельник, 13 мая, сборная России в третьем матче на турнире встречается с Чехией. Игра группы B предварительного раунда ЧМ-2019 пройдет в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы". Встреча между россиянами и чехами начнется в 17.15 по Москве.

Ранее россияне победили Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).

Штаб сборной благодарит Артема Блажиевского за работу в сезоне в сборной России, желает хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на него в дальнейшем.#снамироссия#краснаямашина pic.twitter.com/0jPmsG0mTg – Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2019 г.

Россия – Чехия: чемпионат мира по хоккею, 13 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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