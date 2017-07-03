Борис Миронов возглавил фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ

Борис Миронов назначен главным тренером клуба ВХЛ "Звезда", сообщает официальный сайт лиги. Специалист сменил в этой должности Дмитрия Ерофеева. Ранее Миронов работал с "Красной Армией" и выиграл с ней Кубок Харламова в МХЛ.

Помогать Миронову будут Егор Михайлов и Николай Пронин. Тренером вратарей клуба стал Алексей Жигарев.

В бытность хоккеистом Миронов выступал в ЦСКА, "Виннипеге", "Эдмонтоне", "Чикаго", "Рейнджерс", "Витязе", "Рыси" и "Крыльях Советов". На его счету серебро и бронза Олимпийских игр-1998 и 2002 соответственно.