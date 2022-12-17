Пил так, что не выдержала печень. Трагическая история легенды российской глубинки

Капитан «Лады» умер в 32 года.

Вячеслав Безукладников родился 7 сентября 1968 года в Свердловске. В хоккей он пришел в девять лет. Родной брат Вячеслава Сергей отвел его в хоккейную секцию, в которой занимался сам. Вячеслав сразу влюбился в игру, поэтому будущее Безукладникова было предрешено.

Начало карьеры и «служба»

В 16 лет нападающий дебютировал в основном составе свердловского «Автомобилиста», а первую шайбу на профессиональном уровне забросил 28 сентября 1985 года в победном матче против пензенского «Дизелиста» (8:2). Адаптироваться Вячеславу в команде мастеров помогал его брат, который в то время также выступал за «Автомобилист».

Через два года после своего дебюта Вячеслав достиг призывного возраста, поэтому в сентябре 1987 года перспективный хоккеист отправился в армию. Правда, служил Безукладников недолго — через несколько недель спортсмен был отправлен на «альтернативную службу» в состав свердловского СКА. Армейская команда в то время выступала во второй по силе лиге СССР. Впрочем, такая «служба» в любом случае была для Вячеслава полезна — нападающий мог поддерживать форму и получал постоянную игровую практику. Также во время выступления в СКА Безукладников познакомился с Анатолием Емелиным — человеком, с которым спустя пять лет стал чемпионом СССР в составе «Лады».

«Со Славой мы еще в свердловском СКА вместе «служили». Это был душа-парень. И прирожденный лидер — не только на площадке, но и в быту. У него были по-хоккейному классные руки, он как мало кто умел пролезть на пятачок. Центрфорвард, он здорово связывал своих крайних, его бросок был не особо мощным, но очень хитрым. Уверен: из Славы мог получиться хороший тренер. Он очень многое знал и умел делать сам в хоккее», — вспоминал Анатолий Емелин.

Вячеслав Безукладников. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Переход в «Ладу»

После окончания службы Вячеслав на два года вернулся в родной «Автомобилист». По ходу этого времени Безукладникову не раз поступали предложения от «Лады». Руководству тольяттинской команды очень нравилась игра форварда — у него было отличное катание, он хорошо видел площадку и понимал игру. Кроме того, Вячеслав был центральным нападающим, а эта позиция была одной из самых дефицитных в то время. Хоккеист долгое время не соглашался на переход, но благодаря хвалебным отзывам и рассказам других игроков все же решился на переезд в Тольятти. Сезон-1991/92 Безукладников начинал уже в «Ладе».

В новой команде Вячеслав сразу стал любимцем болельщиков. Фанатам очень нравилась отдача Безукладникова, его характер и отношение к игре. Благодаря этим же качествам нападающего очень уважали партнеры по команде, поэтому вскоре Вячеслав был назначен капитаном.

«Добрее человека, чем Славка, я, наверное, не знал. Никому ни в чем не отказывал — ни в житейских ситуациях, ни в профессиональных. Он очень любил мужское общение — посидеть, поговорить. Слава здорово видел поле. У него было очень хорошее катание, причем он именно катил, а не как некоторые — бегут, топают... Игровое мышление, техника — все было при нем. По большому счету профессиональных недостатков у Славы просто не было», — вспоминал многолетний партнер Вячеслава Александр Нестеров.

Главные успехи в карьере

В 1994 году Безукладников в составе «Лады» стал чемпионом России по хоккею. Впервые в истории российского и советского хоккея победителем главного чемпионата страны стала команда не из Москвы. Тот год можно назвать пиком в карьере Вячеслава. Нападающего впервые вызвали в сборную России на Олимпиаду и чемпионат мира. Правда, проявить себя в составе национальной команды у Безукладникова не получилось. На олимпийском турнире в Норвегии форвард провел восемь матчей и не набрал очков, а на мировом первенстве в Италии заработал 2 (1+1) результативных балла за шесть встреч.

В 1996 году Вячеслав вновь стал чемпионом России в составе «Лады». Безукладников на протяжении долгого времени оставался лидером команды, любимцем болельщиков, партнеров и тренеров.

«Славка был незаменимым командным игроком. Моторный, с хорошим движением, он отдавал на поле всю свою душу, все свои силы. Слава был невероятно полезен для команды. Дай Бог, чтобы подобных игроков побольше у каждого тренера в карьере было. Вокруг таких парней строятся команды, с такими добываются победы», — рассказывал бывший тренер «Лады» Сергей Михалев.

В конце 90-х карьера Вячеслава постепенно пошла на спад. Это понимал и сам хоккеист, поэтому он отказался от должности капитана в пользу Александра Нестерова, с которым долгое время дружил.

Вячеслав Безукладников. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Последние сборы

В июле 2001 года Безукладников в составе «Лады» проходил предсезонные сборы в Болгарии. Во время кросса на шесть километров Вячеслав почувствовал себя плохо, схватился за бок и остановился. Хоккеиста немедленно госпитализировали в местную больницу, а оттуда перевели в одну из лучших болгарских клиник, находящуюся в Софии. Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, но спасти его не смогли.

«Нагрузку выбрали минимальную: нужно было преодолеть каждый километр за пять минут — это почти что шагом. Безукладников бежал в общей группе, до кросса ни на что не жаловался. Но неожиданно во время бега остановился и схватился за бок. Ему стало плохо. Мы немедленно отвезли его в местный госпиталь, а оттуда в Софию в одну из лучших клиник. Три дня врачи боролись за его жизнь.

Поначалу не могли точно установить диагноз. Думали, что случился тепловой удар или сдало сердце. Но затем проверили печень — она оказалась разрушенной до такой степени, что рецидив перекинулся на почки. Все это время Слава находился в бессознательном состоянии. Ему подключили аппарат «искусственная почка», но по-прежнему положение было угрожающим.

Вячеслав Безукладников. Фото photo.khl.ru

Тогда руководство клуба решило срочно вызвать в Софию жену Нелли. Она сразу поняла, что шансов спасти Славу не осталось. Говорят, именно Нелли приняла мужественное решение и сказала медикам, чтобы те отключили «искусственную почку» — это все равно пришлось бы сделать через несколько дней. Правда, утверждать, что дело происходило именно так, не берусь", — рассказывал главный тренер тольяттинского клуба Валерий Постников.

Как выяснилось позже, многие друзья Вячеслава знали о проблемах хоккеиста с алкоголем, поэтому смерть Безукладникова не стала для них неожиданностью. «Тех, кто был знаком с образом жизни Славы, его смерть не удивила. Он выкладывался по максимуму и за столом, и на льду. Если выпивал, то очень жестко. Потом судорожно наверстывал упущенное. Надевал свитер, ветровку и бегал кросс, крутил велосипед, толкал штангу. На износ! Друзья твердили: «Завязывай, организм не железный». Безукладников никого не слушал», — вспоминал Сергей Гомоляко.

После смерти Безукладникова «Лада» решила увековечить память своего легендарного нападающего и учредила ежегодный турнир для детских команд, в котором участвуют 11-летние хоккеисты, потому что сам Вячеслав выступал за тольяттинцев именно под 11-м номером.