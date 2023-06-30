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Сегодня, 19:24

Журова прокомментировала задержание российского хоккеиста в Польше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась на фоне задержания российского хоккеиста в Польше по делу о шпионаже в пользу России.

«Сложно предупредить, что в недружественных странах будут такие провокации. Да, они будут, к сожалению. Я это даже вчера прокомментировала, когда Чехия заявила, что не хочет видеть ни в каком статусе российских спортсменов. Я тогда и сказала, что, когда они делают такие заявления — это небезопасно», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10966664-zhurova-prokommentirovala-zaderzhanie-rossijskogo-hokkeista-v-polshe.html
Хоккей
Светлана Журова
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Журова прокомментировала информацию об аресте российского хоккеиста в Польше
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