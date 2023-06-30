Журова прокомментировала задержание российского хоккеиста в Польше

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась на фоне задержания российского хоккеиста в Польше по делу о шпионаже в пользу России.

«Сложно предупредить, что в недружественных странах будут такие провокации. Да, они будут, к сожалению. Я это даже вчера прокомментировала, когда Чехия заявила, что не хочет видеть ни в каком статусе российских спортсменов. Я тогда и сказала, что, когда они делают такие заявления — это небезопасно», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».