В Подмосковье жестоко избили детского тренера, хоккеиста. Он находится в тяжелом состоянии

Хоккеиста Евгения Ермишина жестоко избили 16 марта в городе Видное, информирует телеканал «360». Инцидент произошел в одном из ресторанов во время банкета, на котором собрались хоккейные команды, чтобы отпраздновать закрытие международного турнира. По словам очевидцев, случилась серьезная драка, после которой Ермишина без сознания доставили в местную больницу, а затем в реанимацию в Москву.

Врачи диагностировали перелом основания черепа, сильные гематомы и ушибы. Ермишину, который работал детским тренером и хоккейным судьей, сделали две трепанации. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, врачи прогнозов не делают.

Причины драки неизвестны. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения. Как сообщил адвокат Василий Урсул, произошедшее может носить криминальный характер, так как Ермишин до инцидента кому-то перешел дорогу и получал звонки с угрозами.