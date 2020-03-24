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В Подмосковье жестоко избили детского тренера, хоккеиста. Он находится в тяжелом состоянии

22:28
Хоккеиста Евгения Ермишина жестоко избили 16 марта в городе Видное. Фото Татьяна Дорогутина, -
Хоккеиста Евгения Ермишина жестоко избили 16 марта в городе Видное. Фото Татьяна Дорогутина, -

Хоккеиста Евгения Ермишина жестоко избили 16 марта в городе Видное, информирует телеканал «360». Инцидент произошел в одном из ресторанов во время банкета, на котором собрались хоккейные команды, чтобы отпраздновать закрытие международного турнира. По словам очевидцев, случилась серьезная драка, после которой Ермишина без сознания доставили в местную больницу, а затем в реанимацию в Москву.

Врачи диагностировали перелом основания черепа, сильные гематомы и ушибы. Ермишину, который работал детским тренером и хоккейным судьей, сделали две трепанации. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, врачи прогнозов не делают.

Причины драки неизвестны. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения. Как сообщил адвокат Василий Урсул, произошедшее может носить криминальный характер, так как Ермишин до инцидента кому-то перешел дорогу и получал звонки с угрозами.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=V_WquASrdBw

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