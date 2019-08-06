Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году. На Играх в Пхенчхане российские атлеты не могли выступать под собственным флагом.

Видео со встречи опубликовал корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

– На Олимпиаде в Корее нам запрещали герб и флаг, но мы придумали выход – нашили каждому на внутреннюю сторону пиджака флаг и "Россия в моем сердце". Никто не догадался, – сказал Третьяк.

– Такие уловки мне хорошо знакомы по моей прежней работе, – ответил глава государства.