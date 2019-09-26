«Стальные лисы» одолели «Снежных барсов» в матче МХЛ
Прошел очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ. «Стальные лисы» одолели «Снежных барсов» со счетом 5:4, «СКА-1946» по буллитам оказался сильнее «Русских витязей» (2:1).
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«Алмаз» (Череповец) — «Красная Армия» (Москва) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Мингачев — 5 (Климов), 16:27 — 0:1. Кузнецов — 2 (бол., Крутов, Петров), 25:46 — 1:1. Климов — 2 (бол., Хулапов), 29:47 — 1:2. Казаков — 1 (Губин, Федоров), 38:38 — 2:2. Федоров — 4 (Гуслистов), 51:36 — 3:2. Капустин — 1 (Грачев, Чижиков), 59:57 — 4:2.
Вратари: Виноградов — Киселев (59:19 — 59:51).
Судьи: Пестов, Пронских.
26 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
«МХК Спартак» (Москва) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)
Голы: Львутин — 2 (Тагиров), 11:14 — 1:0. Егоров — 2, 18:28 — 2:0. Львутин — 3 (Новрузов, Белов), 28:21 — 3:0. Львутин — 4 (Новрузов, Холькин), 50:25 — 4:0. Михнин — 9 (бол., Шуйдин), 53:38 — 4:1. Анисимов — 1 (бол., Зеленов, Михнин), 55:07 — 4:2. Шуйдин — 4 (бол., Хремкин, Зеленов), 58:26 — 4:3.
Вратари: Канаев — Давыдюк (Обыскалов, 28:21, 57:44 — 58:26, 59:33).
Судьи: Сюрдяев, Шевчук.
26 сентября. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).
«Толпар» (Уфа) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Захмаревич — 5 (Богдашкин, Соколов), 22:42 — 0:1. Аймурзин — 4 (С. Шаповаленко), 25:51 — 1:1. Шумилов — 1 (Богдашкин, Хрунин), 41:24 — 1:2.
Вратари: Кулешов (58:45) — Банников.
Судьи: Косарезов, Палей.
26 сентября. Уфа. Городской дворец спорта.
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 5:4 (3:3, 1:0, 1:1)
Голы: Мусоров — 6 (Бойко, Гусейнов), 2:37 — 0:1. Болсуновский — 1 (Сиренко), 5:17 — 1:1. Сайко — 1 (Шайхмедденов), 12:41 — 1:2. Варагян — 2 (Захаров), 13:14 — 2:2. Королев — 2 (бол., Бойко, Гусейнов), 17:43 — 2:3. Олейников — 1 (Антипин, Мозякин), 19:59 — 3:3. Платонов — 2 (Рожков, Хайруллин), 38:00 — 4:3. Господынько — 2, 40:50 — 5:3. Сайко — 2 (Гусейнов, Мусоров), 51:12 — 5:4.
Вратари: Шашков — Прокофьев (Павленко, 20:00, 59:20 — 59:59).
Судьи: Вахитов, Лерке.
26 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Белые медведи» (Челябинск) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Стежкин — 1 (Кадышев, Зарубин), 27:40 — 1:0. Буденчук — 2 (мен.), 29:59 — 1:1.
Победный буллит: Буденчук.
Вратари: Селиверстов — Нурек.
Судьи: Зосимов, Ханов.
26 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
«Ладья» (Тольятти) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Доба — 3 (Добродум, Зинатуллин), 22:12 — 1:0. Якутов — 3 (Костенко, Быстров), 36:37 — 2:0. Пономарев — 2 (Добродум), 47:38 — 3:0.
Вратари: Забродин — Щетилин.
Судьи: Журавлев, Черенков.
26 сентября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Авто» (Екатеринбург) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Голы: Потапов — 5 (Никишанин, Затонских), 12:11 — 0:1. Кокурин — 1 (Колесников, Широкалов), 14:17 — 1:1. Никишанин — 5 (Потапов), 14:37 — 1:2. Колесников — 1 (Широкалов), 48:58 — 2:2. Кривченков — 3 (Пастухов, Овчинников), 55:39 — 2:3. Ромаев — 6 (п.в., Овчинников), 59:06 — 2:4.
Вратари: Романов (58:30 — 59:06) — Нефедов.
Судьи: Гайсин, Глазырин.
26 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«ХК Рига» (Рига) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Баранов — 1 (Ахметвалиев, Глухарев), 8:23 — 0:1. Шваненбергс — 7 (бол., Бергманис, Федоров), 10:30 — 1:1. Буцениекс — 4 (бол., Бергманис, Шваненбергс), 26:17 — 2:1. Глухарев — 2 (Бозунов), 27:20 — 2:2. Ахметвалиев — 3 (бол., Габдрахманов, Глухарев), 41:11 — 2:3. Лигис — 2 (Федоров), 42:54 — 3:3. Шваненбергс — 8 (мен.), 50:30 — 4:3.
Вратари: Ворис — Колупаев.
Судьи: Майтак, Хартин.
26 сентября. Пиньки. Инбокс-Холл.
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Тайфун» (Уссурийск) — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Голы: Бунов — 3 (Раров, Дробин), 7:41 — 0:1. Поносов — 3 (бол.), 11:56 — 0:2. Сериков — 1 (Корбит, Жеребкин), 13:44 — 1:2. Овечкин — 2 (Сычушкин), 23:10 — 1:3. Овечкин — 3 (Михеев), 24:58 — 1:4. Малухин — 4 (Елизаров), 27:52 — 1:5. Го Цзыци — 1, 46:27 — 2:5.
Вратари: Раяла — Гамов.
Судьи: Саутин, Чернышов.
26 сентября. Дмитров. СК «Дмитров».
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Русские витязи» (Чехов) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Храпский — 2 (бол., Зотов, Гончаров), 24:40 — 0:1. Хуснутдинов — 2 (Козлов), 57:51 — 1:1.
Победный буллит: Цыплаков.
Вратари: Д. Николаев — Чечелев.
Судьи: Бакин, Коршак.
26 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«МХК Динамо» (Москва) — «Капитан» (Ступино) — 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)
Голы: Лазутин — 1 (Кисаков), 7:09 — 1:0. Мошкин — 2 (Ромко, Брызгалов), 22:41 — 2:0. Чибриков — 1 (Минтюков, Кисаков), 23:07 — 3:0. Дидковский — 3 (бол., Злодеев, Тринеев), 27:00 — 4:0. Константинов — 2 (Мельниченко), 27:24 — 4:1. Кисаков — 1 (Чибриков), 41:48 — 5:1. Бицадзе — 2 (Кацевич), 45:34 — 6:1. Гараев — 2 (Понкратов), 48:41 — 6:2. Гараев — 3 (Понкратов), 56:03 — 6:3.
Вратари: Куликов — Михайлов (Плешков, 45:34).
Судьи: Купцов, Якас.
26 сентября. Тверь. СК «Юбилейный».
«МХК Атлант» (Мытищи) — «Локо» (Ярославль) — 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)
Голы: Тютнев — 5, 6:35 — 0:1. Гутик — 3 (Березкин, Николаев), 18:35 — 0:2. Абросимов — 3 (Ахунов), 44:11 — 0:3. Коковин — 3 (Шмелев), 46:27 — 1:3. Николаев — 4 (Березкин, Гутик), 50:59 — 1:4. Николаев — 5 (Гутик, Манин), 58:39 — 1:5.
Вратари: Фомин — Наумов.
Судьи: Арзамазов, Хуторов.
26 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/mhl/?from=header-main-menu