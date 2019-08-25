Сборная России уступила Финляндии на Турнире четырех наций

Сборная России потерпела первое поражение на Турнире четырех наций, который проходит в Перми. На этот раз подопечные Валерия Брагина уступили соперникам из Финляндии со счетом 4:2.

Однако эта неудача не помешала команде одержать победу на турнире.

Турнир четырех наций (U-20)

Россия — Финляндия — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Дорофеев (Журавлв, Денисенко), 20:31 — 1:0. Никканен (Салонен), 28:17 — 1:1. Жиляков (Дорофеев, Морозов), 29:10 — 2:1. Айрола (Маччелли), 37:11 — 2:2. Иммонен (Матинмикко), 47:46 — 2:3. Аалтонен (Матинмикко), 57:27 — 2:4.

Вратари: Мюренберг — Исаев

Броски в створ: 15-30

Штраф: 18-8