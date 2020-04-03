«Канадцы смяли нас в первом периоде». Отец Малкина рассказал о кошмарном поражении России на Олимпиаде в Ванкувере

Владимир Малкин, отец нападающего сборной России Евгения Малкина, вспомнил эмоции от выступления команды на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

— 24 февраля исполнилось 10 лет со дня четвертьфинала Олимпиады в Ванкувере-2010, Россия — Канада — 3:7. Помните этот матч?

— Конечно, я все помню. Ведь я был на той игре. Прибывал в полном шоке. И, думаю, не только я. После поражения было огромное разочарование, но канадцы тогда были физически сильнее. Они просто смяли нас в первом периоде. Если бы мы выдержали те 10 минут — все сложилось бы иначе. Плюс Евгений Набоков тогда показал не свою игру. А Илью Брызгалова поставили слишком поздно. Не знаю, чего все ждали.

— Бывали матчи хуже этого на вашей памяти?

— Если вспоминать СССР — всякое бывало. Но матч в Ванкувере запомнился именно тем, что это была Олимпиада. От игры с Канадой зависело будущее нашей сборной на турнире. Но меня не меньше разочаровал матч в Турине, когда Россия выиграла в четвертьфинале у Канады, а потом проиграла Финляндии. Было тоже неприятно. (Алена Гребенькова)

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