ФХР презентовала национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина»
14:24
На базе образовательного центра «Сириус» состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина»: новые продукты и разделы", информирует сайт ФХР.
На ней были представлены теоретические пособия для юных игроков по всем возрастам — от 6 до 16 лет, отдельное пособия по подготовке вратарей, а также новое мобильное приложение с видеоуроками — онлайн-помощник в работе хоккейного тренера.
Впервые была представлена полная версия мобильного приложения НППХ «Красная Машина. Тренер». Оно заметно упростит тренировочный процесс, поможет наставникам разнообразить занятия, дать воспитанникам новые упражнения.
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