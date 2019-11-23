ФХР презентовала национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина»

На базе образовательного центра «Сириус» состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина»: новые продукты и разделы", информирует сайт ФХР.

На ней были представлены теоретические пособия для юных игроков по всем возрастам — от 6 до 16 лет, отдельное пособия по подготовке вратарей, а также новое мобильное приложение с видеоуроками — онлайн-помощник в работе хоккейного тренера.

Впервые была представлена полная версия мобильного приложения НППХ «Красная Машина. Тренер». Оно заметно упростит тренировочный процесс, поможет наставникам разнообразить занятия, дать воспитанникам новые упражнения.