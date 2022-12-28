Казахстанцы вытравили из сборной русского игрока. В ней есть другие иностранцы, но их никто не тронул

Дмитрий Шевченко пал жертвой казахстанских законов, которые почему-то работают не для всех.

Двойное гражданство — нарушение закона Казахстана

Уроженец Тульской области Дмитрий Шевченко никогда не был хоккеистом, который регулярно мелькал в новостях. В свои 27 лет воспитанник легендарной школы «Химика», подарившей стране не один десяток звездных хоккеистов, успел поиграть за молодежку мытищинского «Атланта», отпахать два сезона в фарм-клубе московского «Динамо», попасть в систему «Барыса», получить по отлаженной годами системе казахстанский паспорт и сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мире, а также приглянуться Бобу Хартли и заслужить приглашение в постчемпионский «Авангард». Не самый техничный, но вполне качественный силовой форвард с хорошей рабочей этикой и умением выполнять огромный объем черновой работы. Такие нападающие, несмотря на всю свою пользу, зачастую остаются в тени.

Вот и его недавнее возвращение в «Барыс», случившееся сразу после расторжения контракта с омичами в начале декабря, многие могли попросту не заметить. Однако вчера казахстанский портал Шайба.kz сообщил, что хоккеиста лишили казахстанского гражданства, и на некоторое время сделал из него героя ряда крупных общественно-политических СМИ.

«Инициативная группа неравнодушных болельщиков, запустившая летом петицию за отставку действующего руководства «Барыса», обратилась в Управление миграционной службы Департамента полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой проверить на наличие двойного гражданства Дмитрия Эдуардовича Шевченко (дата рождения — 15 декабря 1995 года, место рождения — г. Щекино, Тульская область, Российская Федерация, место работы — ЧУ «Хоккейный клуб «Барыс»). В обращении были приведены доказательства о наличии у спортсмена двойного гражданства, что нарушает действующее законодательство страны.

В ходе проверки выяснилось, что гражданин Республики Казахстан Дмитрий Шевченко действительно обладает гражданством иностранного государства (гражданством Российской Федерации). В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» 6 декабря 2022 года за Дмитрием Эдуардовичем Шевченко зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан.

При отсутствии гражданства Республики Казахстан хоккеист не сможет выступать за сборную Казахстана на международных турнирах под эгидой ИИХФ. Инициативная группа неравнодушных болельщиков сообщила сайту Шайба.kz, что подобные обращения последуют и в отношении других игроков «Барыса» и сборной Казахстана, которые, имея казахстанский паспорт, еще не отказались от предыдущего гражданства", — такой текст приводится в источнике.

Что могло заставить очевидно националистически настроенную «инициативную группу» начать охоту на Шевченко? Похоже, триггером стало то, что в официальной заявке «Барыса» на сайте КХЛ у нападающего указано гражданство РФ.

Фото Сайт КХЛ

Однако куда смешнее другое — как россиянин Дмитрий значится и на сайте ФХР в составе сборной Казахстана на Кубке Первого канала? Впрочем, декабрьский турнир с участием трех сборных не проходил под эгидой Международной федерации хоккея, а стало быть, сыграть за команду Андрея Скабелки фактически мог хоть Доминик Гашек.

Фото Сайт ФХР

Аналогичным образом гражданство РФ указано и у двух других натурализованных россиян, представляющих Казахстан на мировом уровне и прошедших в свое время через «Барыс», — защитника «Магнитки» Алексея Маклюкова и его одноклубника, нападающего Павла Акользина. Причем на наличие у них запрещенного паспорта все та же Шайба.kz обращала внимание еще в конце сентября.

А что же канадцы, американцы и швед?

И ведь формально «инициативная группа», чьи действия, судя по комментариям в первоисточнике, поддерживают сотни агрессивно настроенных болельщиков, полностью права. Пусть ее запрос и выглядит как прямой донос. Шевченко действительно нарушил казахстанское законодательство, и решение местного МВД о лишении его гражданства имеет под собой правовые основания. Вот только почему под горячую руку националистически настроенной кучки не попали натурализованные канадцы Кертис Волк, Даррен Диц и Джесси Блэкер, швед Виктор Сведберг, а также остальные североамериканцы, получившие в прошлом казахстанское гражданство? Или «это другое»?

Если верить официальному сайту КХЛ и информации из Центрального информационного бюро, каждый участник уже покинувшего Астану легионерского квартета реально считается казахстанским хоккеистом. Но верите ли вы, что уроженец Гетеборга Сведберг отказался от шведского паспорта, позволяющего ему, по данным Passport Index, посещать без визы 174 страны мира? Смешнее всего то, что мало кого из «инициативной группы» смущает другая вещь — лучший бомбардир в истории «Барыса» и гордый обладатель казахстанского гражданства Брэндон Боченски летом 2020-го стал мэром маленького американского городка Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Смог бы он попасть на выборы без паспорта США, от которого он должен был отказаться в 2015-м при получении казахстанского документа? Спросите у Саши Барона Коэна — исполнителя роли Бората в одноименном американском фильме о казахстанском журналисте.

Дмитрий Шевченко. Фото ХК «Барыс» Фото ХК «Барыс»

«Барыс» вместе с хоккеистом пока никак не комментируют данный инцидент. По большому счету астанинскому клубу все равно, какое гражданство у Шевченко, — лимит на легионеров над ним не довлеет. Забавно, но куда сильнее от развернувшейся охоты на бипатридов может пострадать «Автомобилист», где выступают Волк и Блэкер. Если власти республики вдруг найдут у них иностранное гражданство и лишат казахстанского паспорта, то КХЛ, по логике вещей, должна признать обоих игроков легионерами. Представляете, какой потенциальный «подарок» может получить команда Николая Заварухина, у которой с начала сезона закрыты все пять легионерских позиций?