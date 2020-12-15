Еврей, который забивал на Олимпиаде за нацистов. Он играл, чтобы его семью выпустили из Германии

История Руди Балля .

Немецкий хоккей

Германия — одна из стран, благодаря которым появился международный хоккей. Она была участником первых чемпионатов Европы, на которых в годы перед Первой мировой войной обычно становилась второй. Правда, число сборных было скромным — всего четыре, а иногда и вовсе три. А сам чемпионат Европы как самостоятельный турнир с перерывами проводился с 1910 по 1932 годы.

Исход войны на долгое время оставил немцев вне игры. После Версаля их спортсменов продолжительное время никто не жаловал — почти десять лет. Только в 1927 году сборная вернулась на международные соревнования — с бронзовыми медалями ЧЕ, на котором на этот раз играло шесть команд.

На первом чемпионате мира в 1930-м Германия, тогда Веймарская республика, выиграла серебряные медали, а поскольку золото досталось канадцам, то немцы стали чемпионами Европы.

В 1932 году на олимпийском турнире в Лейк-Плэсиде помимо олимпийских наград разыгрывалось звание чемпионов мира. Из-за экономического кризиса турнир получился очень скромным — всего четыре команды. Первые два места между собой разыграли североамериканцы, а немцы завоевали бронзовые медали, опередив поляков.

Еще одна бронза была добыта на чемпионате мира через два года, но этот турнир был куда более представительным — 12 команд. Кроме нее, немцам вновь достался титул лучшей команды Европы.

Так что перед домашней Олимпиадой 1936 года хозяева не были аутсайдерами, а имели серьезные основания порадовать фюрера медалями. Но эти планы оказались под угрозой.

Олимпиады в Германии

История Белой Олимпиады в Гармиш-Партенкирхене стартовала в 1931 году, когда проходил конгресс МОК в Барселоне. На нем было принято решение о проведении летних Игр 1936 года в Берлине. По существовавшим в те времена правилам, организатор соревнований пользовался преимущественным правом и на зимнюю Олимпиаду, которая тогда проводилась в тот же год.

В 1933 нацисты во главе с Адольфом Гитлером при непосредственной поддержке крупного капитала окончательно узурпировали власть. Процесс сопровождался разгонами оппозиционных сил, запретами на деятельность профсоюзов и на существование иных партий, кроме НСДАП. Параллельно стартовало притеснение евреев и других национальных групп. На первом этапе оно выражалось в бойкоте магазинов, хозяевами которых были евреи, последовали отказы в приеме на работу.

Следующим этапом стало принятие в 1935 году печально известных «Нюрнбергских законов» — «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране германской крови и германской чести». «Благодаря» им евреи на официальном уровне становились негражданами и понижались в правах.

Новая власть, которая на первых парах без интереса смотрела на Олимпиаду, быстро смекнула, что спорт может стать отличным орудием пропаганды, с помощью которого есть возможность наглядно продемонстрировать не только преимущество арийской расы, но и сделать хороший пиар всему режиму. И нацисты озаботились организацией соревнований, как никто прежде.

Однако происходящее в Рейхе стало вызывать недовольство среди будущих гостей Игр, следовали призывы отменить, перенести или бойкотировать соревнования. Но после плотного общения с МОК гитлеровскому режиму удалось убедить комитет, что причин для беспокойства нет.

Зимняя Олимпиада-1936 отличались небывалым размахом. Число участников возросло вдвое — 28 стран. Именно в Германии провели первую церемонию открытия Олимпиады в ее сегодняшнем понимании. Парад спортсменов сопровождался музыкой. Впервые прошла эстафета олимпийского огня, которая кончилась его зажжением. Сама программа включала в себя всего восемь видов спорта, в которых было разыграно 17 комплектов медалей.

Йенеке и Балль

Своим хоккейным успехам тех лет Германия была во многом обязана двум звездам — Густаву Йенеке и Руди Баллю. Они долгое время играли вместе в «Берлине» и раз за разом выигрывали чемпионат страны.

Йенеке считался лучшим хоккеистом-европейцем. Он был универсалом и мог играть в поле на любой позиции. Главным его достоинством была невероятная выносливость, иногда он проводил матчи без замен. Причем Густав был не только топ-хоккеистом — но и одним из лучших теннисистов Германии.

Балль, напротив, не обладал выдающимися физическими данными — с его 163 сантиметрами, 60 килограммами и только 36-м размером обуви. Он увлекся хоккеем, когда ему было 15. Руди и двух его старших братьев Хайнца и Герхарда вдохновила игра канадского форварда «Вены» Блэйка Уотсона, который фактически в одиночку обыграл «Берлин» (4:3), забив четыре гола.

Первая попытка встать на коньки оказалась неудачной, подводил слабый голеностоп. Но через пять лет все три брата попали в «Берлин» — сильнейшую команду страны и одну из лучших в Европе. Руди и вовсе стал лидером, он был быстрее других и лучше всех понимал игру.

Однако сразу после прихода нацистов к власти, опасаясь проблем, все три брата решили покинуть страну и перебраться в соседнюю Швейцарию, став игроками «Санкт-Морица». И для такого решения у них были причины — отец семейства Баллей был евреем, который женился на литовке. Через год Руди переехал в Италию и стал лидером «Россонери», вместе с которым выиграл дважды Кубок Шпенглера.

Нацисты тем временем активно боролись за «чистоту» спорта и не желали, чтобы Германию представляли «расово неполноценные народы». Однако за Балля вступился Йенеке, который сказал, что без своего друга отказывается играть за Германию. Отсутствие сразу двух сильнейших игроков ставило крест на мечте о любых медалях. Был и еще один фактор — наличие Балля в хоккейной команде позволило находившимся под международным давлением немцам утверждать, что никакой дискриминации нет. Тем более Руди все-таки был «полукровкой».

Правда, сам Балль не хотел возвращаться в страну и одевать нацистскую форму. Но власти смогли его мотивировать: ему пообещали, что после Игр Руди получит возможность вывести из страны свою семью.

Из Германию — в ЮАР

Однако с Баллем и Йенеке добиться успеха Германии не удалось. В олимпийском зачете они стали в хоккейном турнире пятыми, правда, получили бронзовые награды чемпионата Европы.

Золотые медали же ушли к главному геополитическому противнику Германии. Собранная будущим президентом ИИХФ Джоном Ахерном сборная Великобритании несколько неожиданно смогла обойти всех, в том числе и канадцев.

С британцами немцы сыграли вничью 1:1 — возможно, из-за отсутствия Балля, который на втором групповом этапе получил травму и пропустил важнейший матч.

Та зимняя Олимпиада была репетиций к летней берлинской, которая, несмотря на четыре золота темнокожего атлета Джесси Оуэнса, закончилась настоящим триумфом нацистов. Они провели мероприятие с небывалой для того времени помпой, в частности, на грандиозной церемонии открытия состоялось явление публике печально известного истребителя Мессершмитт Bf 109.

Организация мероприятия носила образцовый характер (о чем писала и зарубежная пресса). Германия уверено выиграла командный зачет. А благодаря гению Лени Рифеншталь и ее «Олимпии» это событие так или иначе стало частью и культурного наследия. До открытой экспансии немецкого капитализма, которая будет сопровождаться геноцидом многих народов, оставалось совсем немного.

Обещание властей Баллю было выполнено — после Олимпиады его семье дали возможность покинуть страну и уехать в Йоханнесбург. Сам же Руди остался и пробыл в Германии до конца 40-х, он сохранил свою популярность и, самое главное, свою жизнь. Позже он присоединился к семье в ЮАР, где успел поиграть несколько лет и помог популяризации хоккея в этой стране. Там он скончался в 1974 году.

Йенеке играл в хоккей до 1952 года и никогда не запятнал себя связами с НСДАП. После окончания карьеры он преуспел в игорном бизнесе и прожил до 1985 года.

Вместе после Олимпиады-1936 Балль и Йенеке смогли завоевать еще две бронзы чемпионатов Европы. Оба были включены в Зал славы международной федерации хоккея.