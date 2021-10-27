Жена хоккеиста Яшкина не смотрит «Игру в кальмара» и «Титаник». Но у нее шикарные формы и свое мнение

Певица, спорстменка и просто красавица.

Чешский хоккеист с русскими корнями Дмитрий Яшкин провел пару очень удачных сезонов в КХЛ за московское «Динамо», а что обычно делает успешный игрок после этого? Получает еще больше денег или уезжает/возвращается в НХЛ. Дмитрий выбрал второй вариант и заключил контракт с «Аризоной», а побочным эффектом стало то, что одной красавицей в России стало меньше.

Потому что вместе с хоккеистом в Северную Америку отправилась и его жена. Надия (именно такой вариант имени правилен по ее словам) замужем за Дмитрием уже шесть лет, Пара познакомилась, когда игрок проходил сборы в США. Что делать молодому хоккеисту после тренировок в малознакомой стране? Сидеть в интернете, конечно же. Таким простейшим образом у Дмитрия и Надии завязался диалог, забавный чешский акцент сделал свое дело и отношения между молодыми людьми распустились как цветы по весне.

Пока Яшкин играет в хоккей, его жена строит сольную карьеру в музыкальной сфере. Надия — певица. Судя по стримингам, ее карьере как минимум три года, но количество прослушиваний далеко от звезд шоу-бизнеса. Девушка поет в основном о любви, но в лирике нашлось место и спорту — например сингл «Шайбу!» очень нуждается в ваших прослушиваниях.

А на днях она поделилась мнением о популярном кинематографе. Речь зашла о главном хите этой осени — сериале от Netflix «Игра в кальмара», который разорвал рейтинги во всем мире. Девушке совершенно не интересно смотреть настолько распиаренный продукт. Впрочем досталось и другим известным творениям кинематографа, таким как «Титаник», «Гарри Поттер» или «Матрица». Пользователи в комментариях не согласились с подобной позицией и назвали ее попыткой быть не такой как все.

Гораздо больше жене хоккеиста нравится уделять время творчеству и спортзалу, судя по фотографиям в профиле. Ведь если бы не фитнес, то откуда взяться такому идеальному телу?