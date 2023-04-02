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Сегодня, 08:10

«Тампа» снова идет за Кубком? Кучеров неудержим, а Василевский почти не пропускает

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
В плей-офф «молний» снова ждет встреча с «Торонто».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Сергачев — 9 (Колтон, Раддиш), 17:53 — 1:0. Жанно — 6 (Белльмар, Коул), 23:42 — 2:0. Кучеров — 29 (Пойнт, Сергачев), 29:57 — 3:0. Стэмкос — 33 (Раддиш, Пойнт), 31:45 — 4:0. Пойнт — 48 (бол., Кучеров, Киллорн), 53:26 — 5:0.
Вратари: Василевский — Сорокин (Варламов, 31:45).
Штраф: 18 — 16.
Броски: 32 (14+12+6) — 38 (10+20+8).
Наши: Кучеров (18.46/3/+2), Сергачев (20.47/4/+3) — Романов (19.43/2/-1).
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

К концу регулярного чемпионата «Тампа» потихоньку приходит в себя. В последних трех матчах «Лайтнинг» одержали уверенные победы, при этом забросили 14 шайб, а пропустили всего одну. Сегодня «молнии» уверенно разобрались с «Айлендерс» и в шестой раз подряд вышли в плей-офф. Это новый клубный рекорд, а в первом раунде команда Джона Купера уже официально сыграет с «Торонто».

Российская дуэль вратарей полностью осталась за Андреем Василевским. Он отразил все 38 бросков и стал первой звездой встречи. Голкипер набрал просто невероятную форму. В последних трех играх Андрей оформил два «сухаря» и отразил 97,8 процентов бросков. На протяжении всего сезона Василевского ругали за отсутствие стабильности и очевидные ошибки, но как настоящий профессионал, он не форсировал свой выход на пик формы.

А вот Илье Сорокину сегодня не позавидуешь. Голкипер «Айлендерс» пропустил четыре шайбы после 21 броска и уже в середине матча уступил место в воротах Семену Варламову. Впрочем, «островитянам» не помогло и это. Российские игроки «Тампы» не щадили своих соотечественников, а Никита Кучеров набрал привычные для себя 2 (1+1) очка. В середине второго периода форвард успешно убежал в контратаку, а в третьей двадцатиминутке помог реализовать большинство Брэйдену Поинту.

Михаил Сергачев решил не отставать от своего партнера. На его счету результативная передача, а его гол в концовке первого периода в итоге стал победным. Защитник «Тампы» продлил результативную серию (1+3) до трех игр, и в 75 матчах текущего чемпионата в его активе 59 (9+50) очков. Если поначалу контракт Сергачева казался завышенным, то на данный момент Михаил заметно прогрессирует и полностью оправдывает доверие со стороны руководства.

К сожалению, по ходу третьего периода российский защитник получил повреждение в столкновении с Пажо и не смог продолжить игру. Характер и степень травмы пока остаются неизвестными. Не исключено, что здоровьем Сергачева не стали рисковать, да и счет на табло был уже 4:0. Сейчас у «Тампы» будет четыре дня перерыва, а затем команда отправится в Нью-Йорк, чтобы за два дня сыграть с «Рейнджерс» и «Айлендерс». Если «островитяне» не хотят потерять свое место в зоне wild card, то дома придется сыграть гораздо лучше.

«Оттава» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Бантинг — 22, 21:23 — 0:1. Нюландер — 37 (Керфут), 32:56 — 0:2. Зогорна — 1 (Маккейб, Броди), 38:09 — 0:3.
Вратари: Сегорд (Тэлбот, 40:00) — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (10+8+13) — 20 (5+11+4).
Наши: Зуб (21.54/1/0) — -.
Оттава. Canadian Tire Centre. 20097 зрителей.

Соперник «Тампы» по первому раунду «Торонто» уверенно разобрался с «Оттавой». Главным героем встречи стал Илья Самсонов, который был признан первой звездой. Российский голкипер отразил 31 бросок и оформил уже четвертый «сухарь» в текущем чемпионате. В последнее время «Мэйпл Лифс» чередуют победы и поражения, но команда в седьмой раз в клубной истории пробила отметку в сто очков. «Торонто» понадобилось для этого 75 матчей и это второй показатель в истории клуба. Битва с «Тампой» обещает быть по-настоящему жаркой.

Андрей Василевский (хоккей)
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 105
2 Нью-Джерси 76 48 28 104
3 Рейнджерс 76 44 32 99
4 Айлендерс 77 39 38 87
5 Питтсбург 76 37 39 84
6 Вашингтон 76 34 42 77
7 Филадельфия 75 29 46 71
8 Коламбус 75 23 52 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 76 59 17 123
2 Торонто 75 45 30 100
3 Тампа-Бэй 77 45 32 96
4 Флорида 77 39 38 85
5 Баффало 75 37 38 81
6 Оттава 76 37 39 79
7 Детройт 75 33 42 75
8 Монреаль 77 30 47 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 76 44 32 97
2 Колорадо 75 45 30 96
3 Даллас 76 41 35 96
4 Виннипег 76 42 34 87
5 Нэшвилл 75 38 37 84
6 Сент-Луис 76 35 41 76
7 Аризона 77 27 50 67
8 Чикаго 76 24 52 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 76 47 29 101
2 Эдмонтон 77 45 32 99
3 Лос-Анджелес 76 44 32 98
4 Сиэтл 75 41 34 90
5 Калгари 76 35 41 85
6 Ванкувер 75 34 41 75
7 Сан-Хосе 76 22 54 59
8 Анахайм 76 23 53 56
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2.04 02:00
Филадельфия – Баффало
 3 : 6
2.04 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
5 : 0
2.04 02:00
Коламбус – Флорида
 0 : 7
2.04 02:00
Монреаль – Каролина
 0 : 3
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Оттава – Торонто
 0 : 3
2.04 03:00
Чикаго – Нью-Джерси
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Колорадо – Даллас
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Эдмонтон – Анахайм
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Сиэтл – Лос-Анджелес
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Вегас – Миннесота
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2.04 22:30
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 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 144
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 117
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 106
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 61
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 76 56
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 75 49
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 46 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 35 1.97
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

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