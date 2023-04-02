«Тампа» снова идет за Кубком? Кучеров неудержим, а Василевский почти не пропускает
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Сергачев — 9 (Колтон, Раддиш), 17:53 — 1:0. Жанно — 6 (Белльмар, Коул), 23:42 — 2:0. Кучеров — 29 (Пойнт, Сергачев), 29:57 — 3:0. Стэмкос — 33 (Раддиш, Пойнт), 31:45 — 4:0. Пойнт — 48 (бол., Кучеров, Киллорн), 53:26 — 5:0.
Вратари: Василевский — Сорокин (Варламов, 31:45).
Штраф: 18 — 16.
Броски: 32 (14+12+6) — 38 (10+20+8).
Наши: Кучеров (18.46/3/+2), Сергачев (20.47/4/+3) — Романов (19.43/2/-1).
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
К концу регулярного чемпионата «Тампа» потихоньку приходит в себя. В последних трех матчах «Лайтнинг» одержали уверенные победы, при этом забросили 14 шайб, а пропустили всего одну. Сегодня «молнии» уверенно разобрались с «Айлендерс» и в шестой раз подряд вышли в плей-офф. Это новый клубный рекорд, а в первом раунде команда Джона Купера уже официально сыграет с «Торонто».
Российская дуэль вратарей полностью осталась за Андреем Василевским. Он отразил все 38 бросков и стал первой звездой встречи. Голкипер набрал просто невероятную форму. В последних трех играх Андрей оформил два «сухаря» и отразил 97,8 процентов бросков. На протяжении всего сезона Василевского ругали за отсутствие стабильности и очевидные ошибки, но как настоящий профессионал, он не форсировал свой выход на пик формы.
А вот Илье Сорокину сегодня не позавидуешь. Голкипер «Айлендерс» пропустил четыре шайбы после 21 броска и уже в середине матча уступил место в воротах Семену Варламову. Впрочем, «островитянам» не помогло и это. Российские игроки «Тампы» не щадили своих соотечественников, а Никита Кучеров набрал привычные для себя 2 (1+1) очка. В середине второго периода форвард успешно убежал в контратаку, а в третьей двадцатиминутке помог реализовать большинство Брэйдену Поинту.
Михаил Сергачев решил не отставать от своего партнера. На его счету результативная передача, а его гол в концовке первого периода в итоге стал победным. Защитник «Тампы» продлил результативную серию (1+3) до трех игр, и в 75 матчах текущего чемпионата в его активе 59 (9+50) очков. Если поначалу контракт Сергачева казался завышенным, то на данный момент Михаил заметно прогрессирует и полностью оправдывает доверие со стороны руководства.
К сожалению, по ходу третьего периода российский защитник получил повреждение в столкновении с Пажо и не смог продолжить игру. Характер и степень травмы пока остаются неизвестными. Не исключено, что здоровьем Сергачева не стали рисковать, да и счет на табло был уже 4:0. Сейчас у «Тампы» будет четыре дня перерыва, а затем команда отправится в Нью-Йорк, чтобы за два дня сыграть с «Рейнджерс» и «Айлендерс». Если «островитяне» не хотят потерять свое место в зоне wild card, то дома придется сыграть гораздо лучше.
«Оттава» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Бантинг — 22, 21:23 — 0:1. Нюландер — 37 (Керфут), 32:56 — 0:2. Зогорна — 1 (Маккейб, Броди), 38:09 — 0:3.
Вратари: Сегорд (Тэлбот, 40:00) — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (10+8+13) — 20 (5+11+4).
Наши: Зуб (21.54/1/0) — -.
Оттава. Canadian Tire Centre. 20097 зрителей.
Соперник «Тампы» по первому раунду «Торонто» уверенно разобрался с «Оттавой». Главным героем встречи стал Илья Самсонов, который был признан первой звездой. Российский голкипер отразил 31 бросок и оформил уже четвертый «сухарь» в текущем чемпионате. В последнее время «Мэйпл Лифс» чередуют победы и поражения, но команда в седьмой раз в клубной истории пробила отметку в сто очков. «Торонто» понадобилось для этого 75 матчей и это второй показатель в истории клуба. Битва с «Тампой» обещает быть по-настоящему жаркой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|105
|2
|Нью-Джерси
|76
|48
|28
|104
|3
|Рейнджерс
|76
|44
|32
|99
|4
|Айлендерс
|77
|39
|38
|87
|5
|Питтсбург
|76
|37
|39
|84
|6
|Вашингтон
|76
|34
|42
|77
|7
|Филадельфия
|75
|29
|46
|71
|8
|Коламбус
|75
|23
|52
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|59
|17
|123
|2
|Торонто
|75
|45
|30
|100
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
|Оттава
|76
|37
|39
|79
|7
|Детройт
|75
|33
|42
|75
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|76
|44
|32
|97
|2
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|3
|Даллас
|76
|41
|35
|96
|4
|Виннипег
|76
|42
|34
|87
|5
|Нэшвилл
|75
|38
|37
|84
|6
|Сент-Луис
|76
|35
|41
|76
|7
|Аризона
|77
|27
|50
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|76
|47
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|3
|Лос-Анджелес
|76
|44
|32
|98
|4
|Сиэтл
|75
|41
|34
|90
|5
|Калгари
|76
|35
|41
|85
|6
|Ванкувер
|75
|34
|41
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|76
|23
|53
|56
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|3 : 6
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|5 : 0
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|0 : 7
|2.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|2.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|0 : 3
|2.04
|03:00
|
Чикаго – Нью-Джерси
|3 : 6
|2.04
|04:00
|
Колорадо – Даллас
|5 : 2
|2.04
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|6 : 0
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|1 : 3
|2.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 1
|2.04
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|2 : 7
|2.04
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|2.04
|22:30
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|144
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|117
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|76
|56
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|75
|49
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22